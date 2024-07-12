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خوري تبحثُ آليات دعم المؤسسات الأمنية لتحقيق السلام والاستقرار

خوري تناقش مع مجموعة العمل الأمنية آخر المستجدات في ليبيا

12 يوليو، 2024 1:34 ص
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خوري-أرشيف
خوري-أرشيف

أخبار ليبيا 24

ناقشتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين؛ سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الليبية الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين.

 

وناقشَ المجتمعون بحضور الرؤساء المشاركين من كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي؛ استعرضوا الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي سياقٍ منفصل… بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة؛ مستجدات الأوضاع الأمنية ​​في البلاد.

 خوري؛ وخلال لقائها الحداد في طرابلس، شدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات الأمنية.

كما جدّدت خوري التأكيد على ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا، بحسبِ ما جاء في منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة؛ مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وناقشَ تكالة مع خوري ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حل الأزمة الليبية وكيفية الوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، بحسبِ ما نشرهُ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

12 يوليو، 2024 1:34 ص
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