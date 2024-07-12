تضليل المستخدمين بعلامة توثيق الحسابات على موقع إكس

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لا تثق في الحسابات الموثقة والتي يرافقها علامة الصح الزرقاء على موقع (إكس)،إذ اتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بـ”تضليل” المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.

غياب الشفافية والمصداقية في موقع إكس

ووفق بيانها اعتبرت المفوضية الأوروبية أن (إيلون ماسك) الملياردير الأمريكي، لا ينتهج في معياري الشفافية والمصداقية مع المستخدمين، فيما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.

وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون: “لدى (إكس) الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة”.

يعتبر هذا الاتهام الموجه لموقع (إكس) والذي تغيرت إدارته وبعض السياسات الداخلية بعد أن كان يحمل اسم (تويتر)، ومن المتوقع تطبيق قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.

ومن الممكن في الأشهر المقبلة يتم توجيه اتهام نهائي، للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد (إكس) إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6 في المائة من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ(تويتر).

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: “تقوم (إكس) بتصميم وتشغيل واجهتها للحسابات التي تم التحقق منها باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين”.

ويمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة، بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام.