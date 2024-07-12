بنغازي: نشر قوارب إنقاذ بحري على طول الساحل للحد من حالات الغرق

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الجمعة، إن غرفة الإنقاذ البحري باشرت في عمليات مكثفة على طول الشريط الساحلي بهدف الحد من حالات الغرق والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأضاف الجهاز، أن الغرفة نشرت عددا من الزوارق وقوارب الإنقاذ، بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة، على امتداد الساحل لتفادي أي حالات غرق محتملة والاستجابة السريعة للطوارئ.

وسجلت في الفترة الماضية تسجل عدد من الوفيات جراء الغرق في البحر، بينها وفاة أب وابنتيه وابنة أخته في بحر الصابري.

وقال، إن هذه العمليات تتضمن تعاونا مشترك مع جهاز الحرس البلدي، والبحث الجنائي، وكتيبة الـ20، وخفر السواحل، بالإضافة إلى نخبة من الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأفاد، بأن كل جهاز يشارك ضمن نطاق اختصاصه لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة على طول السواحل والمصائف والمتنزهات البحرية.

وذكر جهاز الحرس البلدي بنغازي أنّه قام بمتابعة جميع المصائف على الخط البحري غرب بنغازي، ابتداءً من منطقة جليانه ومرورًا بالمصائف الأخرى.

وأكّد أنّه تمّ منع الدراجات المائية إلا بترخيص وتحديد موعد لها وترقيمها لمعرفة كل دراجة على حدة.

وذكر، أنّه جرى تفتيش جميع المصائف والمطاعم والمقاهي ضمن اختصاص الحرس البلدي.

وأكّد الحرس البلدي بنغازي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على حماية أرواح المواطنين وتوفير بيئة آمنة للاستجمام والترفيه على الشواطئ.