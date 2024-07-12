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العريبي: سنوفر كامل احتياجات مركزي بنغازي الطبي والسكري لرفع قدرتهما التشغيلية 

12 يوليو، 2024 2:26 م
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العريبي: سنوفر كامل احتياجات مركزي بنغازي الطبي والسكري لرفع قدرتهما التشغيلية 

أخبار ليبيا 24

تعهد حاتم العريبي مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية بتوفير جميع احتياجات ونواقص مركزي بنغازي الطبي (1200) وتشخيص وعلاج السكر بالمدينة، من أجل رفع القدرة التشغيلية فيهما، وفقا للحكومة الليبية.

يأتي ذلك، وفقًا لخطة الحكومة الليبية لدعم القطاع الصحي بجميع المستشفيات والمراكز الطبية.

وجاء ذلك في لقاء مع مديري المركزين، يوم الخميس، في بنغازي.

العريبي: سنوفر كامل احتياجات مركزي بنغازي الطبي والسكري لرفع قدرتهما التشغيلية 

وفي أثناء اللقاء مع الدكتور محمد ماضي مدير المركز الطبي، والدكتور عوض القويري مدير مركز تشخيص وعلاج السكر، ومحمود بوغزيل مدير فرع المنطقة الشرقية بجهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، اطلع العريبي على احتياجات المرفقين الطبيين الحيويين في بنغازي.

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وقال الحكومة، إن العريبي، اطلع على مستجدات سير العمل بالمركز الطبي ومركز تشخيص وعلاج السكر وعلى جميع النواقص والاحتياجات التشغيلية الضرورية للمركزين من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة ومشغلات المعامل.

وأضافت الحكومة، أن العريبي تعّهد بتوفير الاحتياجات والنواقص وفقًا لخطة دعم القطاع الصحي بجميع المستشفيات والمراكز الطبية.

 

 

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12 يوليو، 2024 2:26 م
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