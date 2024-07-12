بعيو لـ “أخبار ليبيا 24”: قدمت أوراق ترشحي للحكومة الموحدة ونحن واثقون من النجاح

بعيو: حكومة واحدة هي السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية في ليبيا

أوضح عبدالحكيم بعيو، في تصريحاته لـ “أخبار ليبيا 24″، أنه قدم أوراق ترشحه للحكومة الليبية الموحدة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يوم الخميس الماضي. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مجلس النواب ومجلس الدولة لتشكيل حكومة موحدة تهدف إلى إيقاف النزيف المستمر الذي يستنزف موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال بعيو: “نعم، تقدمنا بهذه الخطوة ونحن نعمل في هذا المسار منذ فترة طويلة ولدينا اليقين الكامل بأننا سنكون في رئاسة هذه الحكومة.”

عبدالحكيم بعيو يعلن ترشحه للحكومة الليبية الموحدة، مؤكداً أن تشكيلها يهدف لإيقاف النزيف المستمر وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على الانتخابات قبل 2024.

بعيو: التحديات كبيرة ولكن الانتخابات هي الحل لإنهاء الصراع في ليبيا

وتحدث بعيو عن كيفية إدارة الميزانية العامة للبلاد التي تجاوزت 170 مليار دينار ليبي في ظل وجود حكومتين منفصلتين، موضحاً أن الإنفاق العام يتم حالياً تحت إشراف مجلس النواب الذي اعتمد الميزانية ويشرف على توزيعها في الأطر القانونية السليمة. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الميزانية هو تشكيل حكومة موحدة لكامل التراب الليبي، وأن الجهة التي تملك قرار الموارد المالية للدولة تستطيع تشكيل الحكومة.

بعيو: الأطراف الليبية تسعى منذ عام 2021 إلى تشكيل حكومة موحدة

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية، أشار بعيو إلى أن الأطراف الليبية تسعى منذ عام 2021 إلى تشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال: “التحديات كبيرة جداً، ولكن الهدف المنشود من حكومة واحدة هو الانتخابات ونحن نؤمن بها لأنها الحل الجذري لإنهاء هذا الصراع المستمر.”

واختتم بعيو تصريحاته بقوله: “ليبيا الآن مثل الفسيفساء الرائعة الجميلة، لن تكتمل إلا إذا اكتملت تفاصيلها، والكل يشارك في وضعها حتى يكون لها بريق الجمال.”