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الباعور يبحث مع قطر آخر المستجدات المحلية والإقليمية

الباعور يدعو قطر لتعزيز التعاون المشترك

12 يوليو، 2024 12:21 ص
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الباعور
الباعور

أخبار ليبيا 24

بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع خالد الدوسري، السفير القطري لدى ليبيا؛ العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر.

كما تباحث الطرفان في طرابلس، حول آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالإضافة إلى نقاش آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي لقاءٍ منفصل.. ناقش الباعور مع سفير تركيا لدى ليبيا كوفين بيقيتيش؛ آليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تربط البلدين وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب وزارة الخارجية.

وفيما سبق… ناقش  الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع حيدر رشيد أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعَ الباعور مع السفير الروسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحثِ أبرز القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ورد في منشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي لقاءٍ آخر… وفي وقتٍ سابق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد

12 يوليو، 2024 12:21 ص
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