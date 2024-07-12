برنت يتجه للانخفاض الأسبوعي.. ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أمريكا 

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن خام برنت يتجه للانخفاض الأسبوعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 85.89 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام النفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 83.20 دولارا للبرميل.

وكلا العقدين ارتفعا في الجلستين السابقتين، لكنهما مازالا مستعدين لانخفاضات أسبوعية.

ومن المقرر أن تنخفض العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة مكاسب أسبوعية.

وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة على نطاق واسع على أساس أسبوعي.

استهلاك النفط في أمريكا

وتعززت ثقة المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات، يوم الخميس، انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، ما أثار الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في زيادة استهلاك الوقود.

وبينما أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاتجاه التحسن الأخير في ضغوط الأسعار، فقد أخبر المشرعين أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتعزيز قضية خفض أسعار الفائدة.

كما دعمت الأسعار أيضًا مؤشرات الطلب القوي على الوقود الصيفي في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو أعلى مستوى في الأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال منذ 2019.

وكان الطلب على وقود الطائرات على أساس متوسط أربعة أسابيع عند أقوى مستوياته منذ يناير 2020.