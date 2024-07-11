6 عمليات إنقاذ لمهاجيرن في البحر بإجمالي 360 مهاجراً

أخبار ليبيا 24

تدفق المهاجرون غير النظاميين عبر ليبيا إلى دول جنوب أوروبا، بشكل متزايد وتعمل فريق الإنقاذ الدولية على إنقاذ المهاجرين وحمايتهم، وسط سياسات الدول الأوروبية الشديدة واتباع سياسة الاعادة الطوعية إلى بلدانهم الفارين منها.

إنقاذ مئات من المهاجرين في مسار البحر المتوسط

أعلنت منظمة (إس أو إس ميديتيرانيه) أن سفينتها (أوشن فايكينغ) أنقذت يومي الثلاثاء والأربعاء حوالي 360 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل التونسية والليبية الإيطالية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وقالت المنظمة في بيان إن (أوشن فايكنغ) نفذت ست عمليات إنقاذ يومي الثلاثاء والأربعاء في المياه الواقعة بين السواحل التونسية والليبية والإيطالية.

وأوضح البيان أن السفينة أنقذت، الثلاثاء، 120 شخصاً بينهم 53 مهاجراً أبحروا من صفاقس التونسية وجرى إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية “على متن قارب معدني محمل بأكثر من طاقته وتتسلل إليه المياه وعلى وشك الغرق”.

وأشار التقرير أن هؤلاء المهاجرين الـ53 من بينهم نساء وأطفال “جرى إنقاذهم جميعاً على متن قوارب النجاة الخاصة بنا قبل نقلهم إلى قارب لخفر السواحل الإيطاليين”.

ومن ثم توجهت السفينة إلى قارب خشبي من طابقين على متنه 98 شخصاً، بينهم ست نساء وثلاثة أطفال، وأنقذتهم جميعاً، حسب البيان. كما أنقذت السفينة 43 شخصاً آخرين كانوا يحاولون بدورهم عبور البحر المتوسط على متن قارب خشبي صغير.

ومن ضمن عمليات الإنقاذ التي قامت بها سفينة (أوشن فايكنغ)، إنقاذ قارباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية على متنه حوالي خمسين مهاجراً نقلوا لاحقاً إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطاليين.