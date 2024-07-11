تراجع كبير في حجم الصادرات الليبية إلى تونس تعرّف على الأسباب

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تذيّلتْ ليبيا قائمة الدول المصدرة إلى تونس بـــــ107.8 مليون دولار للعام 2023، بحسبِ ما أكدهُ اتحاد الصناعات الليبية الذي قال إن تراجع التجارة البينية بين ليبيا وتونس يعود إلى عدم معرفة احتياجات السوق التونسية، وغياب الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية، فضلاً عن الصعوبات اللوجستية والمصرفية التي تواجه تُجار البلدين.

ففي العام 2023 | بلغت صادرات ليبيا إلى تونس مئة وسبعة ملايين وثمانمئة ألف دولار.

أمام العام 2022 | سجلتْ الصادرات تراجعًا ملحوظًا مسجلة مئة وثمانية ملايين دولار، بحسبِ بياناتٍ اتحاد الصناعات الليبية.

وصادرات العام 2021 | كادت صادرات ليبيا إلى تونس أن تلامس حاجز المئتين مليون دولار، مسجلاً مئة واثنين وثمانين مليونًا وسبعمئة ألف دولار، وفقَ بياناتِ اتحاد الصناعات الليبية.

وترتبط تونس وليبيا بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة، ففي هذه الأثناء تجري وزارة التجارة التونسية مع الجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة؛ مناقشات حول آخر مستجدات «مشروع الممر التجاري القاري ليبيا – تونس» وفقَ وزارة التجارة التونسية، التي قالت إن المباحثات ركزت على إمكانية تطوير فرص الشراكة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاطلاع على مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي – الليبي؛ سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وفيما يلي البيانات بالأرقام وفقًا لمركز التجارة العالمي:

تراجع كبير في حجم الصادرات الليبية إلى تونس

2021 | 182.7 مليون دولار

2022 | 108 ملايين دولار

2023 | 107 ملايين دولار

المصدر: مركز التجارة العالمي