سامسونغ تطلق خاتم لتتبع اللياقة البدنية

أخبار ليبيا 24

يتابع الكثيرين معدلات ضغط الدم والسكر وصحة القلب عن طريق الأجهزة الذكية التي توفرها الشركات، مثل الأساور والخواتم التي تكون سهلة الاستخدام وعن طريقها يتابع الشخص تحليل البيانات الصحية عن طريق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

وأطلقت شركة (سامسونغ) جهاز لتتبع اللياقة البدنية في حدث «Galaxy Unpacked»،باعتباره أحدث إضافة إلى أجهزتها التي تقول إنها مشحونة بالذكاء الاصطناعي (AI).

أصغر أجهزة سامسونغ

يقول بن وود، المحلل في شركة «سي سي إس إنسايت»، إن اختيار المنتج هو “رهان مثير للاهتمام” بالنسبة لـ«سامسونغ» حيث تقدر شركته أنه ستكون هناك سوق عالمية إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين خاتم ذكي عام 2025. ويشير خبراء إلى أن «سامسونغ» قد تساعد في جعل الخواتم الذكية أكثر انتشاراً.

ووصف جيمس كيتو، نائب الرئيس ورئيس قسم الهواتف المحمولة في (سامسونغ) في المملكة المتحدة وأيرلندا، إطلاق الخاتم بأنه “لحظة كبيرة” للشركة.

كيفية عمل الخاتم

يعمل الجهاز مع هواتف «غالاكسي» الذكية من «سامسونغ» التي تعمل بنظام «أندرويد 11» أو أعلى، وسيتوفر بالأسواق البريطانية بسعر 399 جنيهاً إسترلينياً ابتداء من 24 يوليو (تموز).

وحذّرت الدكتورة إفبراكسيا زماني، الأستاذة المساعدة في نظم المعلومات بجامعة دورهام، مستخدمي المنتجات الذكية الذين يراقبون بياناتهم الصحية من أنه يجب أن يظلوا حذرين بشأن البيانات التي يتم جمعها وكيفية ومكان مشاركتها.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الخواتم عنصراً أساسياً في عالم تكنولوجيا اللياقة البدنية.

وبفضل حجمها الصغير ومظهرها الأنيق، يقول المحللون إنها يمكن أن تصبح خليفة للساعات الذكية.

ووصف كيتو الجهاز الجديد بأنه أصغر منتجاتهم والأكثر تميزاً حتى الآن، ويوفر تتبعاً دقيقاً للصحة والنوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.