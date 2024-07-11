تكالة يرفض قرار مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة

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عقب إقرار واعتماد الميزانية العامة للدولة، من قبل مجلس النواب يوم الأمس، محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، يعلق على هذا القرار ويصفه بأنه مَعيب ويخالف نصوص الاتفاق السياسي

المجلس الأعلى يرفض اعتماد الميزانية العامة

وفي بيانه قال تكالة “إن مجلس النواب أقر قانون الميزانية العامة للدولة، بمبلغ مالي غير مسبوق، يقارب 179 مليار دينار ليبي”.

وأوضح تكالة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “أن بالنظر إلى ما شاب تلك الجلسة من مخالفات جسيمة ومتعددة، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وهي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عنه من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام، وأن كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع القانون محل العرض للإقرار، إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.

وأضاف تكالة، “أن المجلس الأعلى للدولة ينبه إلى أن تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واختياره اتخاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة، محذراً من خطورة هذا المال وتداعياته، ونحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد”.

وأكد تكالة، “رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب المشار إليها، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، ونعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية، طبقا للتشريعات النافذة، داعياً كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة، أمام القضاء المختص”.