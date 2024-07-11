تكالة: المجلس علّق مشاركته في أي حوار أو مشاورات مع البرلمان

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة عن تعليّق مشاركة المجلس في أي مشاورات مع مجلس النواب.

وقال تكالة في خطاب وجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم على دعم جهود التسوية بين الأطراف السياسية في ليبيا، ونعرب عن أسفنا لعدم تلبية الدعوة، لاعتقادنا في عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها (مجلس النواب) في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت» على حد تعبيره.

وأضاف تكالة: «قررنا تعليق مشاركتنا في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية» على حد البيان.

وفي تصريحٍ سابق… كشف عمر العبيدي، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن انعقاد اجتماعٍ ثلاثي في القاهرة يضمُ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجّلس الدولة محمد تكالة، وذلك خلال منتصف يوليو الحاليّ.

العبيدي وفي تصريحٍ خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أكد أنّ الاجتماع سيعقد في معادهِ مالم تطرأ أي تغييرات على الترتيبات الحالية، وسيناقش الرؤساء الثلاثة في العاصمة المصرية، وثيقة القاهرة التي تم توقيعها مسبقًا.