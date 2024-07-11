تعرّف على واقع النقد الأجنبي في ليبيا

في ظل الانقسام السياسي الذي يُثقل كاهل الاقتصاد المحليّ، كشفَ مصرف ليبيا المركزي عن وجود عجزٍ قدره تسعة مليارات دولار في مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)

وبحسبِ بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق للعام الحالي، بلغ حجم إيرادات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من 2024 حوالي 9.1 مليار دولار.

كما أوضحَ مصرف ليبيا المركزي في بيانه أن استخدامات النقد الأجنبي عن تلك الفترة سجلت 18 مليار دولار وذلك خلال ستة أشهر فقط.

وأكدَ بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق وجود عجزٍ يقدر بــــــ9 مليارات دولار.

ورغم اتساع فجوة العجز في النقد الأجنبي، ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي وسدّ العجز في ميزانية الدولة وصولاً للاستدامة المالية، بالإضافة إلى بحثِ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.

ورغم كل تلك المباحثات التي ينشرها المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي حول جولات الكبير المكوكية في الداخل والخارج الليبي، لتحقيق الاستدامة المالية، لايزال واقع الاقتصاد والمال في ليبيا يعاني من هشاشةً واضحة، لاسيما في ظل وجود عجز كبير في استخدامات النقد الأجنبي.