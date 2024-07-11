الكبير يبحث مع الاتحاد الأوروبي الأوضاع المالية والاقتصادية

أخبار ليبيا 24

بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع السفراء الأوروبيين لدى ليبيا؛ آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وأوضاع الاقتصاد الليبي.

كما ناقشَ الكبير مع سفراء «السويد – النمسا – بلجيكا – ألمانيا – الدنمارك – إسبانيا – فرنسا – اليونان – أيرلندا – إيطاليا – مالطا – هولندا – المجر» عبر تقنية الفيديو، ملف اعتماد ميزانية موحدة ومستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي أن هذه المباحثات تأتي ضمن إحاطة المركز لشركائه بآخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي وسبل دعم المؤسسات الليبية في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي، وفقَ منشور المركزي.

وفيما سبق… ناقشَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع مصطفى مهراج ، السفير الفرنسي لدى ليبيا؛ آخر الخطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الكبير خلال لقائه مهراج في فرنسا، على أهمية اعتماد ميزانية موحدة للبلاد، ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية.

وفي وقتٍ سابق… شارك الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في حول وضع الاقتصاد الأفريقي وتطلعاته المستقبلية.

وتركزت الجلسة الحوارية التي شارك فيها 20 محافظًا للبنوك المركزية الأفريقية، حول دور «حقوق السحب الخاصة في الهيكل المالي العالمي الجديد، والآفاق المستقبلية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبرامج ومبادرات رفع الكفائات لكوادر المصارف المركزية الأفريقية بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين من جامعة أكسفورد وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين الدوليين» بحسب المركزي.