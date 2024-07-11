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العبيدي: اجتماع ثُلاثي مرتقب يجمع المنفي وعقيلة وتكالة في القاهرة منتصف يوليو

العبيدي: الاجتماع سيتابع وثيقة القاهرة الموقعة مسبقًا

11 يوليو، 2024 3:06 م
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العبيدي: اجتماع ثُلاثي مرتقب يجمع المنفي وعقيلة وتكالة في القاهرة منتصف يوليو
العبيدي: اجتماع ثُلاثي مرتقب يجمع المنفي وعقيلة وتكالة في القاهرة منتصف يوليو

أخبار ليبيا 24

كشف عمر العبيدي، النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن انعقاد اجتماعٍ ثلاثي في القاهرة يضمُ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجّلس الدولة محمد تكالة، وذلك خلال منتصف يوليو الحاليّ.

العبيدي وفي تصريحٍ خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أكد أنّ الاجتماع سيعقد في معادهِ مالم تطرأ أي تغييرات على الترتيبات الحالية، وسيناقش الرؤساء الثلاثة في العاصمة المصرية، وثيقة القاهرة التي تم توقيعها مسبقًا.

العبيدي: الاجتماع يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي

وأشار العبيدي في تصريحاته إلى أن هذه المباحثات تصبُ في مصلحة تعزيز التعاون التنسيق بين المؤسسات الليبية، سعيًا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد.

وفيما سبق… أكدتْ أمينة المحجوب عضو مجلس الدولة، رفضَ مجلس الدولة لعقد الاجتماع الثلاثي مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي في مصر؛ مرجعةً السبب إلى تدخل المخابرات المصرية.

واقترحتْ أمينة المحجوب عضو مجلس الدولة في تصريحاتها أن ينعقد الاجتماع في مدينة غدامس المحايدة مؤكدةً على التزام المجلس بتعديل قوانين الانتخابات لضمان نزاهتها وديمقراطيتها.

وفي وقتٍ سابق…صوّت مجلس الدولة خلال جلسته الـ99 بمقر المجلس في طرابلس على أهمية التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة، والعمل بمخرجاته.

11 يوليو، 2024 3:06 م
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