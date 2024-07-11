الطرابلسي يلتقي بخوري والنقاش حول ملفي الهجرة والانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، و تناقشا حول ملفي التجهيز للانتخابات البلدية والهجرة غير النظامية.

التأكيد على دور البعثة الأممية في ليبيا

وبحسب منشور لها على منصة (إكس) أوضحت فيه ستيفاني خوري أن اللقاء تناول عدد من القضايا منها، الوضع الأمني في البلاد، والنقاش حول قدرات الشرطة واحتياجها، إلى جانب الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية المزمع إقامتها في الفترة القليلة القادمة، ومعالجة التحديات التي تطرحها الهجرة واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرابلسي وخوري، يوم الأمس الأربعاء، بديوان الوزارة بطرابلس، بحسب بيان صفحة الوزارة على فيسبوك.

خوري تجتمع برئيس أركان حكومة الدبيبة

وفي وقت سابق من الأسبوع، التقت خوري مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الفريق أول محمد الحداد، وتباحثا حول الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، إن خوري والحداد شددا على “الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية”.

وأشار البيان إلى تأكيد نائبة الممثل الخاص على “ضرورة تعزيز التوافق السياسي، وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا”.

وتعمل خوري على لقاء كافة الأطراف الليبية، في الشرق والغرب، في محاولة منها للتأكيد جهود البعثة الأممية في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات وإنهاء حالة الركود السياسي والانقسام، وعقدت أيضا عدة اجتماعات مع سفراء الدول الأجنبية، للتأكيد على دعمهم للقضية الليبية والتعاون مع البعثة وجهودها الرامية لإرساء الاستقرار.