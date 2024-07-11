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اعتدال درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية

أجواء صيفية معتدلة

11 يوليو، 2024 10:20 ص
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أخبار ليبيا 24

استقرار في درجات الحرارة، واعتدالها على كافة المناطق، مع ارتفاع لنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية بشكل ملحوظ، بحسب النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس في كافة المناطق

راس اجدير حتى سرت  وسهل الجفارة  وجبل نفوسة


تكون حالة السماء صيفية بامتياز وصافية إلى ظهور بعض السحب.
حركة الرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
بينما درجات الحرارة القصوى  تتراوح مابين (29-32) م على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية ، ومابين (38-34) م على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق مابين (30-33) م مع رطوبة نسبية مرتفعة على المناطق الساحلية.

الجفرة  وسبها  وغات  وغدامس  والحمادة


من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية وخالية من السحب، في حين تكون حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
أما عن درجات الحرارة تكون مرتفعة، الدرجات  القصوى: تتراوح مابين (39-42)م ، وتصل على غدامس إلى (45)م، ثم تتراجع يوم الغد.

الواحات السرير  وتازربو  والكفرة 

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، أما بالنسبة إلى حركة الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39) -41)م.

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11 يوليو، 2024 10:20 ص
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