ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في ختام التعاملات المسائية ليوم الأمس، ووصل سعر الدولار الواحد مقابل الديار 6.96 دينار في السوق الموازية، مدفوعاً بإعلان مجلس النواب اعتماد ميزانية موحدة، بقرابة الـ180 مليار دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.42 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.65 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، تراجعاً طفيفاً في سعر الكسر؛ لكنه يحافظ على مستويات مرتفعة، حيث حافظ سعر الذهب الجديد والمستعمل على ارتفاعها، بالتزامن مع تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً إلى 2,359 دولار.

وسجلت قيمة كسر الذهب عيار 18 ارتفاعها في التعاملات المسائية، وبلغت قيمته 383.5 دينار، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 ب447.4 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

في السوق الرسمية تحافظ أسعار العملات على استقرارها، إذ استقر متوسط سعر الدولار عند 4.85 دينار، وحافظ سعر اليورو على مستوى 5.25 دينار، في حين ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات يوم الأمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار مقابل 6.21 دينار أمس، وفق الأسعار المعلنة من قِبل مصرف ليبيا المركزي.

وشهدت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقراراً، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.14 دينار و0.66 دينار على الترتيب.