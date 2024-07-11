ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأميركية، في إشارة واضحة لزيادة قوة الطلب.

ارتفاع أسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 35 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 85.43 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5% إلى 82.47 دولار للبرميل، حسب وكالة رويترز.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأمس، متأثرةً بتصريحات الفيدرالي الأميركي حول معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر خام برنت خلال جلسة الأربعاء بما نسبتهُ 1.27% مسجلاً 84.66 دولار للبرميل، متراجعًا من مستوى 86 دولارًا للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضًا هي الأخرى بـ 1.12% مسجلةً 81.41 دولار للبرميل.

ورغم توقعاتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف ومن ثمّ عاودت الانخفاض.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو ما يزيد بكثير عن انخفاض 600 ألف برميل توقعه محللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن أسعار النفط لم تتأثر بسبب وقوع إعصار بيريل الذي ضرب مناطق واسعة في أمريكا، إذ ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في تكساس، وكانت الأضرار أقل مما توقعته الأسواق، ما خفف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.