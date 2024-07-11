إطلاق سراح المعتصم بالله بعد اختطافه من قبل جهة مجهولة في مصراتة

أخبار ليبيا 24

أفرجت الجماعات الخاطفة سراح المعتصم بالله العربي، الناشط المدني من مدينة مصراتة والذي تم اختطافه منذ يوم الإثنين هو وصديقة الناشط المدني محمد اشتيوي.

بعد تعرضه للتعذيب إطلاق سراح المعتصم

وبحسب مصادر مطلعة لأخبار ليبيا 24 وجد المعتصم يمشي حافي القدمين بمنطقة عبدالرؤوف جنوبي مصراتة، وتوجد علامات تعذيب وضرب على جسده من قبل الخاطفين.

وأصدر المجلس البلدي مصراتة وأعيان وحكماء المدينة، يوم الأمس بياناً يطالبون فيه بسرعة الإفراج عن المعتصم بالله، بعد أن تم إطلاق سراح صديقه، إذ تم رميه على قارعة الطريق بأحد شوارع مصراتة، وقد تعرض للتعذيب والضرب المبرح.

طالبت البعثة الأممية – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإخلاء سبيل الناشط المختطف في مصراتة وجميع المحتجزين تعسفياً في ليبيا.

وأعربت البعثة – الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بالغ إزاء «التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة، في مصراتة إذ تعرض الناشط السياسي المعتصم العريبي، البالغ من العمر 29 عاماً، للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية بمعية صديقه محمد أشتيوي، ورغم إطلاق سراح السيد أشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود السيد العريبي لا يزال مجهولاً» بحسب نص منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وانضمت كل من السفارة الهولندية والأمريكية للتنديد بواقعة الخطف مطالبين بالإفراج عن جميع المحتجزين قسراً في البلاد.

وكان من المقرر أن تخرج وقفة احتجاجية، دعا لها شباب المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتصم، أمام ميدان الشهيد، إلا أنه لم تقام الوقفة الاحتجاجية ليتم إطلاق سراحه في ساعات الصباح الباكر.