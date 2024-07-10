وزيرة العدل تستنكر تقرير مفوض حقوق الإنسان في ليبيا وترفضه

أخبار ليبيا 24

من خلال كلمتها أعربت حليمة إبراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن رفضها لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك حول الوضع في ليبيا، مؤكدة على أن وضع الحقوق والحريات في تحسن مستمر، وأن ليبيا تحتفظ بحق الرد.

حول كلمة الوزير واستنكارها للتقرير الأممي

جاء ذلك في جلسة حوار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير المفوض بشأن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لليبيا في مجال حقوق الإنسان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في فيسبوك.

وأكدت الوزيرة على التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متحدثة عن “تحسن حالة حقوق الإنسان كثيرا نتيجة للخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني”.

وأوضحت أن “برامج عودة الحياة عزز من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها أكثر من عشر سنوات، مشددة على عدم قبولها تقرير المفوض”.

وفي كلمته استنكر مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك “تصاعد” عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.