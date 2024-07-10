هل يفشل الاتحاد الأفريقي في الوصول لتوافق سوداني؟

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ضمن الجهود الإقليمية لوقف الحرب والصراع في السودان، عقد اجتماع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، مساء الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان، بمشاركة محدودة من القوى السياسية، بعد مقاطعة التكتلات السياسية والحركات المسلحة ذات الثقل الأكبر في البلاد، نتيجة عدم وضوح الأجندة المطروحة، ولا الأطراف المشاركة.

القوى الفاعلة تعارض الانضمام للاجتماع

وانضمت 3 جهات مسلحة ومدنية إلى قائمة الكتل السياسية والمدنية المقاطعة للاجتماع التحضيري، حيث أعلنت (الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو)، و(حركة تحرير السودان)، بقيادة عبد الواحد النور، المقاطعة والتحق بهما، (تجمّع القوى المدنية) بشرق البلاد.

وبحسب تقارير صحفية، بدأ الاجتماع بمشاركة قوى سياسية منضوية في (الكتلة الديمقراطية)، وعدد من الشخصيات الوطنية السودانية الموالية للسلطة في بورتسودان.

وأفادت بأن رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، تحدّث إلى المجتمِعين بحضور رئيس الآلية محمد بن شمباش، وقيادات أخرى من الاتحاد الأفريقي.

وتعتبر تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)،أكبر تحالف سياسي مدني، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أخطرت رسمياً في بيان، رئيس الآلية الأفريقية بمقاطعتها الاجتماع، “بسبب عدم تجاوبه في الكشف عن الأطراف المشاركة فيه، ورفضه التشاور حول الأمر”.

وأوضحت (تنسيقية تقدم) في حيثيات الاعتذار، “أن دعوة الآلية الأفريقية افتقرت للتفاصيل حول الأطراف، والمنهجية المتبَعة في تصميم العملية، ما أكّد صحة مواقفها بغياب الشفافية حول تصميم الاجتماع”.

وقالت: “اتضحت صحة مخاوفنا بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هذا الاجتماع مسيطَر عليه بواسطة عناصر النظام السابق، وواجهاته وقوى الحرب”.

في حين قال المتحدث الرسمي باسم تنسيقية تقدم، بكري الجاك في تصريحات صحفية، إن الطريقة التي تم بها تصميم العملية للحوار السوداني – السوداني من الاتحاد الأفريقي “دون تواصُل كافٍ وتنسيق، ومعرفة الأجندة والمشاركين، لن يكون لها معنى”.