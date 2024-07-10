مسلحين يهاجمون قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24

في تقرير جديد كشفت جريدة الجارديان البريطانية، ، عن حادث وقع، أمس الثلاثاء، لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين قرب السواحل الليبية، إذ هاجم مجموعة من الملثمين مجهولين الهوية، قارب خشبي على متنه مهاجرين، أثناء عملية إنقاذ لمجموعة مهاجرين غير نظاميين، كانت تقوم بها سفينة خيرية بالقرب من سواحل ليبيا.

اعتراض السفينة الخيرية وترويع المهاجرين

وأوضحت الجريدة أنه بينما كان طاقم سفينة الإنقاذ Ocean Viking (أوشن فايكنغ)، التي تديرها منظمة (SOS Méditerranée) الخيرية، يقوم بإجلاء 93 شخصًا كانوا على متن السفينة، اقتربت مجموعة من رجال مسلحين وملثمين، وهم في قوارب مطاطية، من قارب خشبي كان عليه مهاجرون غير نظاميين، مما أثار الذعر أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ على متن السفينة الخيرية، وهي على بُعد نحو 19 ميلاً (30 كم) قبالة سواحل ليبيا.

وبحسب الجريدة، فإن الملثمين هجموا على القارب بأسلحتهم، مما جعل المهاجرين يقفزون خوفاً في البحر، والكثير منهم لا يعرفون السباحة، وقع الحادث في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، وبينما كان تجرى محاولة نقل الركاب المتبقين إلى قارب الأمان، وصلت إلى مكان الحادث مجموعة من رجال ملثمين ومسلحين على متن زورقين مطاطيين مجهولين، وأمكن رؤية أحد الرجال وهو يقفز على متن السفينة الخشبية، ثم ما لبث أن فر الملثمين وأخذوا معهم القارب الفارغ.

وقال الناطق باسم منظمة SOS Méditerranée، فرانشيسكو كرياتسو: “لا نعرف من هم الأفراد أو من أين أتوا، لكن ليس لدينا شك في أنهم ليبيون”.