عيسى عبدالمجيد يجتمع باللجنة التحضيرية لمؤتمر السياسات الأفريقية

أخبار ليبيا 24

اجتمع عيسى عبدالمجيد وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، مع ‏اللجنة التحضيرية لمؤتمر السياسات الأفريقية والتعاون المشترك ؛ لبحث سبل التعاون بين البلدان الأفريقية.

التحضير لعقد المؤتمر في بنغازي

يأتي التحضير للمؤتمر تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد وتوصياته بضرورة رفع مستويات التنسيق والتعاون المشترك، مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بما يخدم مصالح ليبيا ومصالح شعوبها ويعزز سياساتها الثنائية.

كذلك يأتي هذا الاجتماع، بعد المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة غير الشرعية، الذي انعقد في بنغازي برعاية الحكومة الليبية، وخرج بتوصيات مهمة حيال ملف الهجرة و تداعياتها على البلدان الأفريقية المُصدّرة للهجرة، والدول الأوروبية المستقبلة لها ، وعلى دول العبور في شمال أفريقيا.

بيانات جديدة لأعداد المهاجرين العابرين من ليبيا

وعن ملف الهجرة في ليبيا وآخر تطوراته، وكشفت بيانات إيطالية جديدة، تراجع أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال النصف الأول من العام 2024، إذ وصل ما لا يقل عن 25 ألفا و692 شخصا إلى الشواطئ الإيطالية حتى 5 يوليو الجاري، بانخفاض 60.9% مقارنة بـ67 ألفا و102 وافد في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب مصادر إعلام إيطالية، وصل 14 ألفا و755 مهاجرا من ليبيا حتى 5 يوليو، بانخفاض قدره 47.44% على أساس سنوي. مقابل ذلك، وصل 10 آلاف و247 مهاجرا عبر تونس، بانخفاض 71.2% مقارنة بـ35 ألف وافد في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.