حماد يصدر قرار بإنشاء جامعة أبو صرة للعلوم الطبية

أخبار ليبيا 24

أصدر أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، قراراً بإنشاء (جامعة أبوصرة للعلوم الطبية) في بلدية أبوصرة غرب مدينة طرابلس.

حيثيات القرار

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الحكومة أسامة حماد رقم (240) لسنة 2024 بشأن “إنشاء جامعة أبوصرة للعلوم الطبية في بلدية أبوصرة”، على أن تتمتع المؤسسة التعليمية الجديدة بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية.

وأسندت المادة الثانية من القرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للجامعة، واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكل الفصول الدراسية، بينما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، داعية الجهات المعنية إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

يأتي قرار إنشاء الجامعة، بعد إعلان مجلس النواب على اعتماد الميزانية العامة لعام 2024 والمقترحة من قبل الحكومة الليبية، والتي تمت مراجعتها ودراستها من قبل لجنة مكونة من مجلسي النواب والدولة، لتكون ميزانيتها أعلى ميزانية للدولة الليبية وتقدر بحوالي 179 مليار دينار.

وأصدرت الحكومة الليبية بيان عقب موافقة النواب على الميزانية، قالت فيه “نتطلع أن تكون هذه الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة، إسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي”.

وأكدت الحكومة على أن اعتماد الميزانية، سينعكس إيجاباً على كافة مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستمرار عجلة الإعمار والتنمية، ويعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام.