انعقاد جلسة النواب لاعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

لم يستكمل النواب في جلسة الأمس والمخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الموحدة للدولة الليبية لعام 2024، ويجري الآن انعقاد الجلسة الثانية استكمالاً للأمس، إذ يناقش النواب بند اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدمة من الحكومة الليبية.

هل سيوافق المجلس الأعلى على الميزانية؟

وأقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي، ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.

في حين اعترض مجلس الدولة على ميزانية الحكومة الليبية، مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ”مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي”.

وشهدت جلسة أمس تقديم عقيلة إحاطة حول لقاءاته الأيام القليلة الماضية، والنقاش حول قضية اختفاء النائب (إبراهيم الدرس) ثم شرع المجلس في مناقشة البند، ثم تقرر تعليق الجلسة واستكمال المناقشات الأربعاء.

وأثناء انعقاد الجلسة، نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة خطابًا وجهه رئيسه محمد تكالة إلى عقيلة، يطلب فيه إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي حياله، مؤكدًا أنه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.

وانتقد عضو مجلس النواب (صالح افحيمة) إغلاق الجلسة، قائلا إنه إجراء “غير صائب، خاصة أنها جلسة مهمة تناقش اعتمادات إضافية بأكثر من 88 مليار دينار على الموازنة العامة”.