الناتو: حماية الأراضي والشراكة مع السويد والردع ضد روسيا

في بيان قوي خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكد الحلف على مكانته كأقوى تحالف دفاعي في التاريخ، متعهدًا بحماية كل شبر من أراضيه بموجب البند الخامس من ميثاقه. هذا التعهد يأتي في وقت تنضم فيه السويد كعضو جديد وثاني وثلاثين في الحلف، مما يعزز من قوته وتوسعه في أوروبا الشمالية.

السويد تنضم كعضو جديد في الناتو: تعزيز التحالف وتوسيع القوة

واعتبر الحلف أن روسيا تمثل التهديد الأكبر لأمن دوله، واصفًا هذا التهديد بأنه عالمي وعابر للحدود. كما أشار إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار التي تهدد الأمن الأوروبي عبر المحيط الأطلسي. وفي إطار تحقيق الالتزامات الدفاعية، أعلن أن أكثر من ثلثي أعضاء الناتو قد أوفوا بتعهداتهم بتحقيق نسبة 2% من ناتجهم المحلي للدفاع.

الناتو يواجه التهديدات الإيرانية والروسية لتعزيز الأمن الأوروبي

أكد الحلف على حق أوكرانيا في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن مستقبلها سيكون ضمن الحلف. وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام للناتو عن استمرار دعم أوكرانيا بمبلغ 40 مليون يورو، مؤكدًا أن ما يفعله الحلف ليس لإشعال الحرب ولكن لإنهائها. ولفت إلى أن 23 عضوًا من أعضاء الحلف يشاركون في تحقيق نسبة 2% من ناتجهم القومي للدفاع.

التزام أعضاء الناتو بتحقيق نسبة 2% من الناتج المحلي لتعزيز الدفاع

أشار الأمين العام إلى أن إيران وكوريا الشمالية تدعمان الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما دعم الصين لروسيا يزيد من خطر الحرب في أوكرانيا ويعزز التهديد الروسي على العالم. وأضاف أن الصين تزود روسيا بما يساعدها على صناعة القذائف والأسلحة، مما يعقد الوضع الأمني.

أمين عام الناتو يؤكد على دعم أوكرانيا بقيمة 40 مليون يورو

وفي ختام البيان، أكد الأمين العام على أهمية الحلف بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، مشددًا على أن الولايات المتحدة تظل القوة الأكبر في الحلف وستواصل دعمها له في المستقبل. وأوضح أن القانون الدولي يكفل لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، وأن الناتو يساعدها على ذلك.

هذا البيان يعكس التزام الحلف بتعزيز دفاعاته وتوسيع عضويته لمواجهة التهديدات العالمية، مؤكدًا على دوره المحوري في حفظ الأمن والاستقرار الدولي.