المفوضية: جهود توعوية لتشجيع الليبيين على التسجيل في الانتخابات البلدية

نظمت مؤسستا «عطاء الخير» و«التجمع الوطني فزان» بالمنطقة الجنوبية، عددًا من الأنشطة التوعوية تتعلق بالانتخابات البلدية، في بلديات تراغن وزويلة ومرزق ومنطقة معفن ومحلّة سمنو، بحسبِ ما أعلنت عنه المُفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحتْ المُفوضية العليا للانتخابات، أن الأنشطة التوعوية تستهدفُ الناخبين في البلديات المذكورة أعلاه؛ سعيًا لتشجيعهم على التسجيل في سجل الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة لـ60 بلدية في عموم ليبيا.

وأكدتْ المفوضية العليا للانتخابات، أنّ الأنشطة التوعوية تركز بشكل كبير على النساء؛ لتشجيعهم على ممارسة حقهم في التسجيل والمشاركة في العملية الإنتخابية.

وأشارت المفوضية إلى توزيع المنظمات العديد من المطويات توضح كيفية التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدةً أن هذه الخطوات تسعى لتكثيف التعاون بين المفوضية و منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» للتوعية بأهمية التسجيل في سجل الناخبين.

وكانت المفوضية العُليا للانتخابات قد مدّدت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية حتى الـــ13 من يوليو الحاليّ.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات في منشورها: “في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، جرى اتخاذ إجراءات إضافية للرفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وسعيًا لإتاحة الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين فإن مجلس المفوضية، فقد قررت المفوضية تمديد التسجيل حتى تاريخ 13 يوليو 2024” وفقَ المنشور.

لافتتًا على أن هذا التمديد هو الثاني والأخير، معربةً عن آمالها في ارتفاع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من المصداقية على هذه العملية، بحسب منشور المفوضية.