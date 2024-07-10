المفوضية: قرابة 200 ألف لاجئ سوداني وصلوا ليبيا منذ أبريل 2023

كشفتْ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وصول ما يزيد عن 195 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ أبريل العام الماضي.

وأوضحتْ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بياناتٍ أن أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني تقدموا بإجراءات اللجوء في ليبيا، جرى تسجيل 20 ألفًا منهم رسميًا لدى ليبيا.

كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديمها ما يزيد عن 6 آلاف حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية لأكثر من 1400 أسرة سودانية لاجئة، موضحةً أن تركيزها وأولويتها لصالح النساء والأطفال و غير المصحوبين بذويهم وكبار السن، لافتةً إلى تواصلها المستمر مع اللاجئين لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم.

بدورها… قدّرت الهيئة الطبية الدولية عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.

وبحسبِ لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، فقد ازدادت الإصابات في صفوف اللاجئين بالأمراض المعدية، إذ جرى تسجيل أزود من 750 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد، و 28 حالة إصابة بالسل، و أكثر من مئة حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

بدورهِ كشفَ برنامج الأغذية العالمي عن وجود ما يزيد عن 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين مع حلول نهاية مايو الماضي.