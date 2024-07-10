الطرابلسي رفقة اللافي يعلنان عن موعد انطلاق منتدى الهجرة عبر المتوسط

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أعلن كل من عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، و وليد اللافي رئيس منتدى الهجرة عبر المتوسط عن موعد انعقاد المنتدى وذلك في يوم 17 يوليو.

أبرز ما جاء في بيان الطرابلسي

وقال عماد الطرابلسي إن هناك مليونين إلى 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، دخل 70 لـ80% منهم دون تأشيرات إلى البلاد جراء الحروب والاضطرابات السابقة، التي تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن “حينها أصبحت الحدود فاضية ومتاحة للجميع من دون إجراءات.. وهم يدخلون ويستفيدون من الكهرباء والوقود المدعم”.

وعن فشل الحكومات في ضبط عمليات تدفق المهاجرين عبر البلاد قال الطرابلسي “الحكومات فشلت في وضع حد للظاهرة بسبب الانقسامات السياسية وضعف الأجهزة الأمنية، والآن الوضع أصبح كارثة.. وهذا ملف أمن قومي وأهم من الانتخابات، فالأجانب فيهم القاتل والمجرم وأصحاب السوابق وفيهم من ليس عليه مشكلات ونستفيد منهم في سوق العمل”.

وأردف “إحنا كنا دولة عبور وأصبحنا دولة استقرار.. الأفارقة يهربون من مشكلات في بلادهم ويطلعون إلى ليبيا على أمل الإبحار إلى أوروبا”، معقبًا “رحَّلنا 10 آلاف مهاجر العام الماضي، و6 آلاف خلال العام الجاري.. وهذا عدد بسيط.. نحن نرحل 10 آلاف ويدخل لنا 100 ألف”.

وأكد الطرابلسي عن وجود مساعي خارجية لتوطين المهاجرين في ليبيا “بعض المنظمات غير الحكومية تسعى إلى أن تكون ليبيا بلدًا ثالثًا، بمعنى بعدما يقصد المهاجر أوروبا ولا يستطيع الوصول إليها، يجري توطينه في ليبيا وتتحمل بلادنا المصاريف والتكاليف الاجتماعية والسياسية”.

وأوضح “هناك 20 ألف مهاجر في الكفرة وحدها، وهو رقم مماثل لعدد سكان المدينة أو أكثر، ليس لدينا مشكلة مع أهالينا في السودان المهاجرين نظرا للحرب في بلادهم، لكن نحن اليوم نتحدث عن هذا الملف بشكل عام”.