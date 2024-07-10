الدولار يستقر في السوقين الرسمية و الموازية

استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية عند مستوى 6.90 دينار للدولار الواحد، وهو ذات المستوى المُسجل منذ أيام في تعاملات سوق المشير بطرابلس وسوق فينيسيا ببنغازي.

في حين سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار ارتفاعًا من 7.32 دينار إلى 7.35 دينار، بدورها استقرت ليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، وبلغ سعر صرف الدينار التونسي 2.15 دينار، في السوق الموازية

أما أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية استقرارًا عند 4.85 دينار، في حين سجل سعر اليورو ارتفاعًا بـــ 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار كان قد سجلها في تعاملاتٍ سابقة، بينما حقق سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا من 6.17 دينار إلى 6.21 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدورية.

العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

معطيات النقد الأجنبي

وبشكل عام…سجلت إيرادات النقد الأجنبي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 9.1 مليار دينار، وبحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الاستخدامات 18 مليار دينار، أما مستوى العجز بين حجم الإيراد والانفاق بلغ قرابة 9 مليار دينار وذلك عن الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي