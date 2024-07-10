الحويج : الاقتصاد الليبي قوي بنمو 8% سنوياً واحتياطات ضخمة

في مقابلة حديثة، كشف محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد الليبي وأبرز التحديات التي تواجهه. وأكد الحويج أن الاقتصاد الليبي يتمتع بنمو سنوي قدره 8%، مشيراً إلى أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع إلى أكثر من 30%. وأوضح أن ليبيا تمتلك احتياطيات نقدية تتجاوز 84 مليار دولار و166 طنًا من الذهب، مع دخل سنوي يزيد عن 25 مليار دولار واحتياطيات نفطية تقدر بأكثر من 48 مليار برميل واحتياطيات ضخمة من الغاز.

الحويج: ليبيا تحتاج إلى تنظيم وتنسيق السياسات الاقتصادية

وأضاف الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي تشمل عدم الاستقرار السياسي وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على النفط والغاز كموارد أساسية. وأشار إلى التضخم المستمر وضعف المؤسسات المالية والبنوك، والتوسع في الإنفاق غير التنموي وتكدس العمالة الأجنبية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد.

الحويج: وزارة الاقتصاد تسعى لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتنمية القطاع الخاص



وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على وضع رؤية اقتصادية حديثة وشاملة للتنويع الاقتصادي، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص في المجالات ذات القيمة المضافة. وتسعى الوزارة لجعل ليبيا منطقة حرة عالمية من خلال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما أشار إلى خطط لتشجيع تجارة العبور مع الدول المجاورة والأفريقية، ومنح الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين.

وحول خطط إعادة الإعمار والبناء، أكد الحويج أن ليبيا وضعت برامج تنمية للبلديات من خلال توسيع سلطات الحكم المحلي، مما يعزز التنافسية الاقتصادية. وتعمل الوزارة على التفاوض مع الشركات العالمية لتنفيذ العقود الموقعة قبل 2011، بما في ذلك مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمطارات.

الحويج: مشاريع إعمار كبرى وتعاون اقتصادي مستمر مع روسيا

فيما يتعلق بتعاون ليبيا مع روسيا، أشار الحويج إلى أن ليبيا تتعاون مع كافة الدول وفق مصالحها الاقتصادية، وقد تعاملت مع روسيا سابقًا وتستمر في التعاون معها حاليًا إذا كان ذلك في مصلحة البلاد. وأضاف أن ليبيا ترحب بأي عمل يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك توسيع منظمة بريكس.

وعن أزمة الغذاء العالمية، أكد الحويج أن ليبيا لديها شركاء تجاريين موثوقين مثل تركيا وإيطاليا وتونس ومصر، ولديها خطة لتفعيل ديوان الحبوب بهدف وضع احتياطي من الحبوب من خلال القطاع الخاص. وأضاف أن هناك رؤية لتوقيع اتفاقيات جديدة للشراكة في مجال إمداد الغذاء مع الدول الصديقة، بما في ذلك روسيا.

وفيما يخص تأثير الهجرة غير الشرعية على الاقتصاد الليبي، أشار الحويج إلى أن لها سلبيات كبيرة مثل استنزاف العملات الأجنبية وزيادة تكلفة النظام الصحي وانتشار الجريمة والأمراض المستوردة. وأكد أن هناك ضغط على السلع الغذائية وزيادة المشاكل الأمنية وتوتر العلاقات مع الدول المستهدفة بالهجرة، مما يشكل خطرًا على الأمن الوطني الليبي.

الحويج: خطة ليبيا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتوسيع الإنتاج المحلي

واختتم الحويج حديثه بالتأكيد على أهمية المشاريع الاستثمارية التي ترغب ليبيا في تحقيقها، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية والموانئ والمطارات، وتنويع الاقتصاد الوطني بالتوسع في قطاع الصناعة والزراعة والصحة والسياحة. وأكد أن إنشاء المناطق الخاصة والمناطق الحرة يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية.