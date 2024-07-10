الحكومة الليبية تثني على مجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة

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أصدرت الحكومة الليبية بيان على خلفية اعتماد الميزانية العامة الموحدة، والمقترحة من قبل الحكومة.

بيان الحكومة حول اعتماد الميزانية

وقال البيان “تلقت رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية خبر اعتماد الموازنة العامة للعام 2024م والمعروضة على السادة في مجلس النواب والتي نوقشت باستفاضة في جلسات سابقة أخذا في الاعتبار لكافة الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف لتصل اليوم للاعتماد النهائي وصدوره كقانون الميزانية موحدة لكامل التراب الليبي”.

وأعربت الحكومة عن شكرها لكافة اللجان المختصة التي عملت لأشهر على مراجعة مقترح الميزانية “وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين،واللجان ذات الاختصاص المشكلة وفق قرارته مثل لجنة إعادة هيكلة وترتيب الميزانية العامة، ولجنة المالية بمجلس النواب، وكذلك كافة اللجان المشكلة وفقا لجلسات مجلس النواب، ونتقدم أيضا بوافر الشكر والتقدير للسادة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكافة الإدارات المختصةبه

والشكر والتقدير لكل الأطراف الذين كان لتجاوبهم وتفهمهم الأثر البالغ لتحقيق هذا الاستحقاق المهم والشكر لكل من ساهم أو شارك في وصولنا اليوم لهذا الإنجاز العظيم، وهو اعتماد ميزانية عامة موحدة لكامل التراب الليبي، وتابع البيان “نتطلع لأن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي”.