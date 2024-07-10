البعثة تطالب بإخلاء سبيل الناشط السياسي المختطف في مصراتة

طالبت البعثة الأممية – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإخلاء سبيل الناشط المختطف في مصراتة وجميع المحتجزين تعسفياً في ليبيا.

وأعربت البعثة – الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بالغ إزاء «التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة، في مصراتة إذ تعرض الناشط السياسي المعتصم العريبي، البالغ من العمر 29 عاماً، للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية بمعية صديقه محمد أشتيوي، ورغم إطلاق سراح السيد أشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود السيد العريبي لا يزال مجهولاً» بحسب نص منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة إنها تضم صوتها إلى أعضاء المجلس البلدي لمصراتة وممثلي المجتمع المحلي في دعوتهم أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في المدينة إلى إجراء تحقيق عاجل في اختطاف السيد العريبي، والكشف عن مكان وجوده، وتأمين إطلاق سراحه الآمن والفوري، بسحب المنشور

وكانت البعثة قد وثّقت في ليبيا «حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. ويرجح أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير» على حد قولها.

ولفتت البعثة إلى أن حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز لاتزال تعصف بليبيا وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب» وفق المنشور.

كما دعت البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، على حد تعبيرها.