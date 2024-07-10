الأرصاد: أجواء معتدلة ورطوبة عالية على معظم مناطق البلاد

من المتوقع أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، في حين تبقى الأجواء حارة على مناطق الشمال الغربي و الجنوب، بحسبِ مركز الأرصاد الجوّية.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–33)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، ومابين (38-42)مْ على الدواخل وتسجل تراجع تدريجي من مساء الأربعاء على أغلب المناطق.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلي قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، كما توع أن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين على أغلب المناطق(29-33)مْ.

ستكون السماء صافيك وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوخ درجات الحرارة القصوى مابين (40–42)مْ تصل على غدامس إلى ( 46)مْ.

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وأن تكون درجات الحرارة القصوى: مابين (38 –40)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.