اختبار منزلي يكشف عن التعرض لنوبة قلبية

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ابتكر باحثون سويديون اختبار منزلي على شكل استبانة، يمكنه تحديد خطر الإصابة بالنوبة القلبية بسرعة. وأظهرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة جمعية القلب الأميركية أن هذا الاختبار يتمتع بنفس مستوى دقة اختبارات الدم وقياسات ضغط الدم.

حول الدراسة

تعتمد الدراسة على بيانات من 25 ألف فرد تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما شملتهم دراسة التصوير البيولوجي للقلب والرئة السويدية. فُحصت الشرايين التاجية لجميع المشاركين باستخدام التصوير المقطعي الذي يوفر صورة لدرجة تصلب الشرايين.

ومن خلال مقارنة صور القلب الاستبيانات التي أكملها المشاركون في الدراسة، تمكن الباحثون من رؤية العوامل التي لها ارتباطات أقوى مع درجة تصلب الشرايين. ووفقاً لنتائج الدراسة التي نشرت في الثالث من يوليو الحالي، فإنه يمكن للاختبار المنزلي الكشف عن 65٪ من الأفراد المهددين بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

وعن الاختبار المنزلي، أوضحت الدراسة أنه يتكون من 14 سؤالا تستغرق الإجابة عليها من خمس إلى ثماني دقائق، وتتعلق هذه الأسئلة بعوامل تشمل العمر والجنس والوزن ومحيط الخصر والتدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون في الدم والسكري وتاريخ العائلة مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال أستاذ الفسيولوجيا السريرية في أكاديمية ساهلجرينسكا بجامعة جوتنبرج السويدية غوران بيرغستروم وهو الباحث الذي قاد هذه الدراسة: “غالبا ما تأتي النوبة القلبية بشكل مفاجئ”. وبيّن البروفيسور -وفقا لما نشره موقع (يوريك أليرت) أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية يظهرون بصحة جيدة ولا يعانون من أعراض، ولكن قد يكون لديهم تراكمات دهنية في الشرايين التاجية.

وأشار بيرغستروم إلى أنه من الممكن أن يساعد الاختبار في تحديد نحو ثلثي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما والذين يعانون بشكل كبير من تصلب الشرايين، وبالتالي هم عرضة للنوبات القلبية.