تعرّف على حجم إنفاق المجالس الـ 4 خلال النصف الأول من 2024

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن بلوغ إيرادات ليبيا خلال أول ستة أشهر من العام الحاليَ 45 مليار دولار، في حين سجل حجم الإنفاق العام ما قيمته 43.7 مليار دينار، وذلك بحسبِ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي.

مصرف ليبيا المركزي، قال إن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية تدنتْ بشكلٍ ملحوظ خلال شهر يونيو، مسجلةً ما قيمته 32 مليون دينار فقط، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي.

أما فيما يتعلقُ بحجم مصروفات المجالس الأربعة، فقد كشف مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية أكثر من مليار دينار منذ بداية 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي.

في حين بلغ إنفاق البرلمان (مجلس النواب) وما يتبعهُ 496 مليون دينار… في حين تجاوز إنفاق المجلس الرئاسي وما يتبعهُ 230 مليون دينار، أما مجلس الدولة فقد أنفق 21 مليون دينار، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وفيما يلي البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالأرقام..

تعرّف على حجم إنفاق المجالس الـ 4 خلال النصف الأول من 2024

– مجلس الوزراء: 1.063 مليار

– المجلس الرئاسي: 230.7 مليون

– مجلس النواب: 496 مليونًا

– مجلس الدولة: 21 مليونًا

* القيمة بالدينار

* المصدر: مصرف ليبيا المركزي