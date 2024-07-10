أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرةً بتصريحات الفيدرالي الأميركي حول معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر خام برنت خلال جلسة الأربعاء بما نسبتهُ 1.27% مسجلاً 84.66 دولار للبرميل، متراجعًا من مستوى 86 دولارًا للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضًا هي الأخرى بـ 1.12% مسجلةً 81.41 دولار للبرميل.

من جهةٍ أخرى.. أظهرت بيانات تراجع الإيرادات النفطية لدول منظمة أوبك بمقدار 18% خلال العام 2023 مسجلةً 679 مليار دولار.

ورغم توقعاتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف ومن ثمّ عاودت الانخفاض.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.