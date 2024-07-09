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وزارة العمل تبحث آليات حصر الازدواج الوظيفي

الازدواج الوظيفي لمزاولي الأنشطة الاقتصادية

9 يوليو، 2024 4:42 م
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وزارة العمل تبحث آليات حصر الازدواج الوظيفي
وزارة العمل تبحث آليات حصر الازدواج الوظيفي

أخبار ليبيا 24

ناقشتْ لجنة حصر العاملين بالقطاع الخاص، التابعة لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، آليات السيطرة على مسألة الازدواج الوظيفي المتعلقة بمزاولي جميع الأنشطة الاقتصادية المتحصلين على أذونات المزاولة والتراخيص من مختلف القطاعات العامة.

وزارة العمل والتأهيل، أوضحتْ أن الاجتماع الذي عُقد في طرابلس استعرض جميع الإجراءات التنفيذية التي تم إقرارها منذ انطلاق مهام لجنة الحصر في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعترض سير العمل على هذا الملف.

وتضمن الاجتماع التأكيد على معايير الفرز المبدئية، والبدء في إعداد التقارير الإحصائية والتوصيات، تمهيدًا لإحالتها خلال يوليو الحاليّ إلى الجهات العليا المختصة للتوجيه بالخصوص

وبحسبِ وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلُص الاجتماع إلى الاتفاق على معالجة مسألة الازدواج الوظيفي وتسريع وتيرة تبادل البيانات والمعلومات عبر الغرف المشفرة المخصصة من إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يسعى على معالجة حالات الازدواجية في العمل.

وقالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية إن هذا الاجتماع يأتي” ضمن الجهود المستمرة لتحديث وتنظيم بيانات العاملين في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية في هذا القطاع الحيوي” بحسب منشور الوزارة عبر منصة فيسبوك.

9 يوليو، 2024 4:42 م
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