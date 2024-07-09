وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة

قُتل أكثر من ثمانية آلاف طابل فلسطيني منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، وفقَ ما أكدتهُ وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيانٍ: “بلغ عدد الطلبة الشهداء منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي 8.941 ألف طالب وطالبة، لافتتًا إلى إصابة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة” بحسب البيان.

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: استشهد 497 معلمًا وإداريًا، في حين تعرض أكثر من 3 آلاف إلى جروح” وفق البيان.

وفي الاثناء… أكدَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّ 250 ألف مواطنٍ فلسطيني خرجوا من بيوتهم بموجب أمر إخلاء إسرائيلي.

وأقدمَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على تعديل تقديراته حول المناطق السكنية المتضررة من ثلث إلى ربع قطاع غزة، مشيرًا إلى تضرر 9000 عائلة نازحة.

ولفتَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن العائلات المتضررة التي تعيش في خيم تفتقر إلى ابسط المقومات، هم بحاجة إلى مياه شرب نظيفة.

بعد تعذّر تطبيق اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والوصول إلى صيغة توافقية تُنهي الحرب وتٌرج عن المعتقلين والأسرى… يبدو أن أمريكا تتجه صوب اقتراح صياغة جديدة على بعض الأجزاء من الاتفاق، وفقَ ما نقلهُ موقع أكسيوس الإخباري.

موقع أكسيوس الإخباري، كشفَ أن الصيغة الجديدة التي -لم يعلن عنها حتى الآن- تتضمن تعديل المقترح الإسرائيلي، وتحديد شروط دقيقة للتوصل إلى هدوء مستمر في غزة، بحسب أكسيوس