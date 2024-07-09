مصر توافق على 5 مشاريع نفطية باستثمارات تصل لـــ200 مليون دولار

وافقتْ السلطات المصري على 5 اتفاقياتٍ متعلقة بقطاعي النفط والغاز، مع شركات نفطية رائدة في المجال، أجنبية ومحلية، باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان: “وافقنا على 5 مشروعات بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن شركات دولية رائدة في مجالي النفط والغاز، وذلك بحجم استثمارات يصل إلى 200 مليون دولار” وفقَ البيان.

وتشمل الاتفاقيات البحث والتنقيب عن النفط والغاز والزيت الخام في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وفي الأثناء… تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة القادمة تناهز المليار دولار.

وبحسبِ ما أكدتهُ وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ؛ تعتزم مصر جذب الاستثمارات التركية في فترة قدرها 18 شهرًا، تضمُ قطاعات الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، وفقَ الشرق.

كما تتطلعُ مصر إلى تحقيق تبادل تجاري مع تركيا تصل نسبة نموه إلى 15% خلال عامي 2024 و 2025؛ ليصل حجم التبادل التجاري إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار سُجلت خلال العام الماضي 2023.

وفي وقتٍ سابق… أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.