مستقبل الدور المغربي في حل الأزمة الليبية.. آمال وطموحات جديدة

خوري تشيد بجهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة

في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، تبرز التساؤلات حول إمكانية أن يلعب المغرب دوراً جديداً في حل الأزمة السياسية الليبية. تأتي هذه التساؤلات بعد لقاء جمع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، حيث تم مناقشة سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات.

ومنذ اندلاع الصراع في ليبيا، لعب المغرب دوراً مهماً في محاولة إيجاد حل للأزمة، وذلك عبر احتضانه للعديد من الحوارات الليبية. كان أبرز هذه الحوارات حوار الصخيرات الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2015. ورغم أن هذه الحكومة لم تستطع توحيد الليبيين وسرعان ما ظهرت حكومة موازية في شرق البلاد، إلا أن المغرب استمر في استضافة اللقاءات والحوارات الليبية بصفته شريكاً محايداً، ما أكسبه ثقة الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.

هل يعيد المغرب تكرار دوره في الأزمة الليبية من جديد؟

وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان المغرب قادراً على تكرار نجاحاته السابقة في الملف الليبي. يرى محفوظ أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على هذا الدور، منها نتائج لقاءات مجلس النواب والأعلى للدولة، وتأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والوضع في غزة والمنطقة بشكل عام. ومع ذلك، يؤكد محفوظ أن المغرب يمكنه أن يلعب دوراً رئيسياً في استضافة اللقاءات القادمة إذا فشلت لقاءات القاهرة في تحقيق نتائج ملموسة.

المغرب يتمتع بثقة كبيرة من جميع الأطراف الليبية المتنازعة، وهو ما يمنحه ميزة إضافية في مساعيه لتحقيق السلام في ليبيا. ومع استمرار الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، يبقى دور المغرب محورياً في دفع العملية السياسية نحو الأمام. لكن تبقى المهمة الكبرى لدى الأطراف الليبية التي يجب عليها تحقيق التوافقات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد.