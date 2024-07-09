ليبيا: طقس معتدل بالشمال الشرقي وحار على بقية المناطق 

أخبار ليبيا 24

تتجه درجات الحرارة إلى الاعتدال، على مناطق شمال شرق ليبيا، إذ تتراوح، اليوم الثلاثاء، ما بين (29-32) مئوية مع رياح شمالية غربية نشطة، بينما تكون أكثر ارتفاعا على مناطق الشمال الغربي والجنوب، إذ تتراوح نهار هذا اليوم على المناطق الساحلية ما بين(31-34) مئوية مع رطوبة نسبية عالية، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة تسجل على مناطق الدواخل والوسط والجنوب ما بين (39-43) مئوية وتصل على غدامس إلى (45) مئوية، متوقعا تراجعها اعتبارا من يوم الغد الأربعاء على مناطق الشمال الغربي ويكون ملحوظا يوم الخميس.

تفاصيل طقس ليبيا

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31–34) مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وما بين (38-43) مئوية على الدواخل.

وفي الشمال الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34) مئوية.

وف جنوب غرب ليبيا السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39–44) مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد خاصة على غدامس.

وفي الجنوب الشرقي تبقى السماء كذلك صافية. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 –41) مئوية.