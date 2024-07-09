سكالوني: ميسي جاهز لمباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام كندا 

أخبار ليبيا 24

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن ليونيل ميسي قائد الفريق سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أمام كندا في نيوجيرسي رغم مخاوف المهاجم من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وعاد ميسي إلى الملاعب، يوم الخميس، في فوز الأرجنتين على الإكوادور في ربع النهائي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإصابة. لقد لعب المباراة بأكملها، لكنه بدا معاقًا جسديًا.

وأهدر لاعب إنتر ميامي البالغ من العمر 37 عاما ركلة جزاء في ركلات الترجيح التي حسمت المباراة على ملعب إن آر جي في هيوستن.

ميسي بخير

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: “ليو (ميسي) بخير، لقد أنهى المباراة بشكل جيد، لذلك سيكون جزءًا من المباراة”. وأضاف: “مستواه يبدو جيدًا.. إنه ضروري بالنسبة لنا”.

وستلتقي الأرجنتين وكندا للمرة الثانية في البطولة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، حيث تغلب حامل اللقب على فريق الكونكاكاف 2-0.

وقال سكالوني إنه ونظيره الكندي جيسي مارش سيسعيان هذه المرة إلى تجربة “شيء مختلف”.

وقال المدرب البالغ من العمر 46 عاما: “جميع المدربين يدونون الملاحظات لتصحيح الأخطاء.. سيتعين على كل مدرب أن يفعل شيئًا مختلفًا.. سنحاول الاستحواذ على الكرة ومنعهم من اللعب بأسلوبهم”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، أن فريقه سيتجهز إلى مواجهة اللعب البدني والعدواني لكندا، التي تأهلت بعد فوزها بركلات الترجيح على فنزويلا.

وقال: “كندا لديها لاعبون أقوياء بدنيا وجيدون فنيا أيضا، مع مدرب يقدم طريقة عدوانية في اللعب”.

وأضاف: “لقد جعلوا الأمور صعبة على جميع الفرق. من الصعب من الناحية البدنية مجاراةهم، لكن مع إمكاناتنا نأمل أن نلعب المباراة إلى جانبنا”.