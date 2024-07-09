خبراء أمميون يحذرون من ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب المجاعة في غزة

أخبار ليبيا 24

الوضع المتأزم للحرب في غزة يشتد، لاسيما في الشمال إذ يعاني المواطنين من الجوع وبحسب خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، أكدو على أن أكثر من خُمس السكان في قطاع غزة، يواجهون المستوى الأشد أو الكارثي لانعدام الأمن الغذائي، وإن زيادة عدد الوفيات مؤخراً بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

انتقال المجاعة من شمال القطاع إلى الجنوب

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 33 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، معظمهم في المناطق الشمالية التي ظلت حتى وقت قريب تتعرض لأعنف قصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومنذ أوائل شهر مايو، امتدت الحرب إلى جنوب غزة؛ ما أضر بتدفقات المساعدات إلى القطاع وسط قيود تفرضها إسرائيل التي تتهم وكالات الأمم المتحدة بعدم توزيع مواد الإغاثة بكفاءة.

وأشارت المجموعة المؤلفة من 11 خبيراً في بيان الثلاثاء، إلى وفاة 3 أطفال أعمارهم 13 سنة، و9 سنوات وستة أشهر بسبب سوء التغذية في خان يونس جنوب القطاع ودير البلح في وسط غزة منذ نهاية مايو.

ووفقاً للخبراء فإن المجاعة امتدت من الشمال إلى الجنوب بسبب شدة الحصار ومنع الامدادات من الدخول بعد سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح الحدودي مع مصر، “مع وفاة هؤلاء الأطفال جوعاً رغم العلاج الطبي في وسط غزة، لن يكون هناك شك في أن المجاعة امتدت من شمال غزة إلى وسط وجنوب القطاع”.

وندد البيان الذي وقَّعه خبراء من بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، “بحملة التجويع المتعمدة والموجهة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني”.