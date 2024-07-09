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خارجية الدبيبة تبحث تعزيز التعاون مع روسيا وأوكرانيا

خارجية الدبيبة تدعو لتعزيز التعاون المشترك

9 يوليو، 2024 4:56 م
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خارجية الدبيبة تبحث تعزيز التعاون مع روسيا وأوكرانيا
خارجية الدبيبة تبحث تعزيز التعاون مع روسيا وأوكرانيا

أخبار ليبيا 24

بحثَ عبد الرحمن الهادي خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع أيدار أغانين سفير روسيا لدى ليبيا؛ آليات تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين ليبيا والدول الأوروبية.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ عبد الرحمن الهادي خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس مع فولوديمير خومانبتش، السفير الأوكراني لدى ليبيا، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا بوخمادة السفير الأوكراني إلى تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وأوكرانيا في مختلف المجالات، بحسب ما نشرتهُ وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفيما سبق.. ناقش الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع حيدر رشيد أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعَ الباعور مع السفير الروسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحثِ أبرز القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ورد في منشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

الباعور وخوري يبحثان سُبل الوصول إلى تسوية سياسية

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

9 يوليو، 2024 4:56 م
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