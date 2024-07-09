تكّالة يوجه تحذيرًا إلى عقيلة بشأن “قانون الميزانية”

أخبار ليبيا 24

دعا محمد تكّالة رئيس مجلس الدولة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لمجموعة من القوانين ومن بينها قانون الميزانية العامة للدولة، إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.

وحذّر تكّالة، في خطاب موجه إلى عقيلة، إنّ البت في القوانين من دون الرجوع إلى مجلس الدولة سيعرضها للرفض واطلعن من قبلهم.

وقال تكّالة: “ننبه إلى أن عدم تجاوبكم مع كتابنا هذا سيضطرنا إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية المذكور والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا”.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن نصوص الاتفاق السياسي الليبي بـ “الصخيرات”، يلزم السلطات وفي مقدمتها مجلس النواب بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين، إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.

وأضاف، أنّ خطابه يأتي، في إطار التمسك بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصا على نبذ

الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها.

وقال، إن طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي وجود توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، لاسيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن، وتؤثر في قوته اليومي.

وشدد رئيس مجلس الدولة، على ضرورة التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة إلى المجلس الأعلى للدولة

لدراسته وموافات مجلس النواب بالرأي حياله.