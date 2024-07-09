الكهرباء: نجحنا في توصيل “الكوابل المتضررة”.. والتيار سيعود تدريجيا إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية والشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال توصيل خطوط التوليد المتضررة في بنغازي.

وقالت الوزارة وشركة الكهرباء، في بيانين، إنه جرى توصيل الخطين للدائرتين الأولى والثانية بنجاح.

وأضافتا أنّه سيجري بشكل تدريجي إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة بنغازي.

وعرضت الشركة العامة للكهرباء مقطع فيديو من داخل غرفة التحكم الرئيسة ببنغازي يظهر عملية التوصيل للدائرة الأولى (كابل 220 محطة الشمال – محطة الحديقة ) بعد الانتهاء من تركيب الوصلات بنجاح.

من جانبها قالت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إنّه على التمام الساعة 06:16 صباحا جرى التوصيل للدائرة الثانية (كابل 220 محطة الشمال- محطة الحديقة) بعد الانتهاء من تركيب الوصلات بنجاح.

وقالت الوزارة: “سيتم بشكل تدريجي إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بمدينة بنغازي”.

ومنذ يوم السبت قبل الماضي دخلت أحياء كثيرة في حالة إظلام تام نتيجة تضرر خطي توليد رئيسيين نتيجة أعمال حفر “عشوائية”.

وقالت الحكومة الليبية، إن العطل تسبب في نقص إمدادات الطاقة الكهربائية لأحياء كثيرة بمدينة بنغازي.

وأضافت الحكومة، أنها أولت كامل اهتمامها لإصلاح هذا العطل الطارئ، ووظفت كامل إمكاناتها المادية والبشرية لتقليص مدة الإصلاحات، ما أمكن ذلك.

اعتذار لسكان بنغازي

ووجهت الحكومة، في بيان الاثنين، اعتذارا لأهالي الأحياء المتضررة في المدينة من انقطاع خطوط الإمداد.

وقالت: “في الوقت الذي نعتذر فيه عن هذا الخلل الخارج عن إرادة الجميع للسادة المواطنين في الأحياء والمناطق التي انقطعت عنها الكهرباء، إلا أننا نتقدم لهم بجزيل الشكر أيضا لتفهمهم الأمر، وتحملهم المشاق وتبعات انقطاع الطاقة الكهربائية طيلة الأيام الماضية”.

وطالبت الحكومة الليبية الجميع الالتزام بالضوابط القانونية عند مباشرة أي أعمال حفر أو صيانة بالطرق العامة، وذلك لتفادي تكرار حصول نفس الضرر.