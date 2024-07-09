المشير حفتر يبحث مع السفير اليوناني آخر المستجدات في البلاد

بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مع نيقولاوس غاريليذيس، والقنصل العام والمُلحق العسكري بالسفارة اليونانية لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية، والعلاقات بين ليبيا واليُونان.

وشدّد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، على «أهمية العلاقات الليبية اليونانية، وتطور علاقات حسن الجوار والصداقة بين البلدين» بحسب منشور المكتب الإعلامي للقيادة العامة.

كما جدّد المشير خليفة حفتر شُكره لليونان، إزاء موقفها واستجابتها السريعة بإرسال معدات الإغاثة وفرق الإنقاذ لمدينة درنة إثر فاجعة دانيال، في سبتمبر من العام 2023.

بدوره ثمّن السفير اليوناني عمق العلاقات الليبية اليونانية، مشددًا على أهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المُشتركة لليبيا واليونان.

وأكد السفير اليوناني خلال لقائه المشير خليفة حفتر في الرجمة، دعم بلاده للجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي سياقٍ منفصل… أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حرصهُ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

المشير حفتر، وفي كلمتهِ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وصف اتهامات مندوب السودان بالتصريحات الرخيصة قائلاً: «هناك من يسوق الأكاذيب والمعلومات المغرضة، وعليهم التأكد قبل اطلاق تلك التصريحات الرخيصة» وشدد المشير حفتر دعم الجيش الوطني لوحدة السودان وسلامة أراضيه، داعيًا إلى وقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل، وفق كلمته.

ولفت المشير خليفة حفتر إلى أنَ «العمل بحسن الجوار هو مادفعنا لفتح حدودنا الجنوبية لمئات الآلاف من الأشقاء السودانيين وإيوائهم»