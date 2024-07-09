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اللواء صدام حفتر يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني

لقاءات هامة بين رئيس أركان القوات البرية الليبية وكبار المسؤولين في بوركينا فاسو

9 يوليو، 2024 11:20 م
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اللواء صدام حفتر يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني
اللواء صدام حفتر يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر مطلعة لـ  “أخبار ليبيا 24” أن اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، وصل إلى العاصمة واغادوغو في زيارة رسمية تستغرق يومين، بصفته مبعوثاً من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وبوركينا فاسو.

رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
اللواء ركن صدام حفتر يلتقي الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري

وأكدت المصادر أن اللواء صدام حفتر التقى خلال الزيارة بالرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، السيد إبراهيم تراوري، في مقر الرئاسة بواغادوغو. وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية

كما أضافت المصادر أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، مما يجعل التعاون المشترك ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والسلام.

رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
رئيس أركان القوات البرية الليبية يزور بوركينا فاسو لتعزيز التعاون العسكري والأمني.

الزيارة تأتي في ظل تحديات أمنية متزايدة لتحقيق الاستقرار والسلام.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تُعد جزءاً من الجهود المستمرة لليبيا في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لتحقيق مصالح مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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9 يوليو، 2024 11:20 م
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